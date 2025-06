Fernando Pimenta conquistou hoje o segundo título nos Europeus de canoagem de velocidade, elevando para três o número de medalhas de ouro alcançadas por Portugal, num dia em que Messias Baptista contribuiu com a única de prata.

Portugal despede-se de Racine, na República Checa, com um total de quatro medalhas, três do metal mais precioso, depois do recital de Fernando Pimenta na última prova do evento, ficando apenas atrás da Hungria, que alcançou sete de ouro (15 no total), e da Espanha, com quatro de ouro (12 no total).

O atleta natural de Ponte de Lima, vice-campeão olímpico em Londres2012, em K2 1.000, e medalha de bronze em Tóquio2020, em K1 1.000, revalidou com grande à-vontade o título de K1 5.000 metros e sagrou-se pela quarta vez campeão europeu da distância.

Fernando Pimenta, que já tinha conquistado a medalha de ouro naquela prova em 2016, 2022 e 2024, venceu a final deste ano com o tempo de 21.14,874 minutos, batendo por 1,110 segundos o húngaro Adam Varga, vice-campeão olímpico em Tóquio2020 e Paris2024, em K1 1.000 metros.

Varga conseguiu aproximar-se ligeiramente na parte final, mas nunca esteve em posição de ameaçar o triunfo do português e terminou no segundo lugar, enquanto o dinamarquês Mads Pedersen, atual campeão mundial de K1 5.000 metros, foi um distante terceiro, a 2,886 do tetracampeão europeu.

Sem se desgastar muito, Fernando Pimenta integrou desde o início o grupo de atletas que se destacou na frente e assumiu o comando na quinta das seis voltas da prova, controlando depois, com aparente facilidade, os tímidos ataques dos adversários.

O canoísta português, de 35 anos, conquistou a segunda medalha nesta edição dos Europeus, ambas de ouro, uma vez que também venceu a prova de K1 1.000 metros, na qual alcançou igualmente o quarto título continental, depois dos sucessos em 2016, 2017 e 2018.

Messias Baptista também poderia ter deixado a República Checa com duas medalhas de ouro, mas falhou essa proeza por inimagináveis 36 centésimos, o tempo que o separou do sérvio Strahinja Dragoslavljevic, novo campeão europeu de K1 200 metros.

Messias Baptista, de 25 anos, completou a distância em 34,174 segundos, protagonizando um intenso duelo até à última pagaiada com Dragoslavljevic, que se impôs com o tempo de 34,138, enquanto o espanhol Carlos Arevalo subiu ao último lugar do pódio, depois de ter terminado a 416 do vencedor.

O canoísta português, campeão mundial da distância, resignou-se à medalha de prata, que coabitará com a de ouro conquistada no sábado na prova de K4 500 metros, ao lado de Gustavo Gonçalves, João Ribeiro e Pedro Casinha, quarteto que teve uma estreia internacional inesquecível.

A dupla composta por Beatriz Fernandes e Inês Penetra não se mostrou tão forte na prova de C2 500 metros, que concluiu na sétima e última posição da final, com o tempo de 2.00,157 minutos, a distantes 4,614 das vencedoras, as espanholas Angels Moreno e Viktoriia Yarchevska (1.55,543).

Na canoagem adaptada, Norberto Mourão, de 44 anos, proporcionou a Portugal a única medalha nesta edição dos Campeonatos da Europa, ao vencer a prova de VL2 200 metros, com o tempo de 54,235 segundos, impondo-se por 827 centésimos ao britânico Edward Clifton e por 967 ao espanhol Higinio Rivero, segundo e terceiro classificados na final.