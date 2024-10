O FC Porto, vencedor das três últimas edições, vai visitar o Moreirense na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ditou hoje o sorteio, enquanto o Benfica recebe o Estrela da Amadora e o Sporting o Amarante.

Os ‘dragões’, detentores do troféu e vencedores de 20 edições da prova, vão visitar o Moreirense, enquanto o Benfica, recordista de vitórias (26 títulos), recebe o Estrela da Amadora, também da I Liga.

Os outros dois jogos entre primodivisionários vão opor Arouca a Farense e Famalicão a Santa Clara, enquanto o Sporting, campeão nacional e que já ergueu o troféu em 17 ocasiões, recebe o Amarante, da Liga 3.

As 16 vagas para os ‘oitavos’ vão ser disputadas entre 23 e 24 de novembro, por 15 clubes da I Liga, quatro da II Liga, seis da Liga 3 e sete do Campeonato de Portugal.

Os jogos da fase seguinte estão previstos para entre 17 e 19 de dezembro, quando o vencedor do embate entre Moreirense e FC Porto vai visitar o clube que triunfar no encontro entre Vila Real, do Campeonato de Portugal, e Gil Vicente, da I Liga.

Benfica ou Estrela da Amadora vão disputar essa eliminatória como visitantes dos primodivisionários Arouca ou Farense, enquanto Sporting ou Amarante vão ser anfitriões do vencedor de um de dois emblemas do principal escalão, casos de Famalicão ou Santa Clara.

Com este emparelhamento, está garantida a presença de pelo menos dois clubes das competições não profissionais nos quartos de final, com os embates entre Tirsense/Brito-Sporting da Covilhã/Rebordosa e entre Oliveira do Hospital/Cinfães–Lusitânia/São João de Ver.