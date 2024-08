O FC Porto, com dois golos na primeira parte, venceu hoje o Rio Ave por 2-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, juntando-se ao Sporting no comando da prova

Um golo de Galeno, logo aos 19 segundos, no que é o mais rápido do campeonato, e outro de Nico González, aos 30 minutos, deram aos ‘dragões’, que somaram o terceiro triunfo em outros tantos jogos na prova, uma vantagem tranquila no marcador, tendo a missão do Rio Ave, que soma um triunfo e duas derrotas, ficado mais complicada aos 43, com a expulsão, por duplo amarelo, de Patrick William.

Com esta vitória, o FC Porto alcançou o Sporting no comando da prova, ambos com nove pontos, mas os ‘leões’ estão na frente por melhor diferença de golos, enquanto o Rio Ave ocupa provisoriamente o 11.º lugar, com três.