Os ‘dragões’ empataram ontem (1-1) na receção ao Guimarães e estão a seis pontos da liderança.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Lucas França acredita na permanência. O guarda-redes realça que a equipa tudo fará para voltar aos triunfos e aproximar-se do objetivo.

Já no Marítimo, Silas foi quem mais pontuou. Ex-treinador do Marítimo totalizou 7 pontos em 4 jogos.

Caniço Riders domina no Parque Ecológico é outro assunto de relevo nesta edição que vai até ao Brasil com a eliminação da equipa de Leonardo Jardim a gerar tensão no Cruzeiro.

