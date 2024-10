FC Porto: Samu Omorodion marca primeiro ‘póquer’ da carreira pelos sub-21 de Espanha

O futebolista do FC Porto Samu Omorodion marcou hoje quatro golos na vitória da seleção espanhola de sub-21 sobre Malta, por 6-0, na 10.ª e última jornada do Grupo B de qualificação para o Euro2025 da categoria.

O avançado dos ‘dragões’ – que já conta com sete golos em sete partidas pelo FC Porto esta época - construiu o ‘póquer’ na primeira parte, com golos aos cinco, 37, 39 e 45+1 minutos, antes de ser substituído por Raul Moro no segundo tempo, aos 59.

Esta foi a primeira vez que Samu, de 20 anos, assinou quatro golos num encontro enquanto sénior, sendo que o seu melhor registo anterior remontava a um ‘hat-trick’ assinado em fevereiro do ano passado, pelo Granada B, que atuava no quarto escalão em Espanha.

A goleada de Espanha ficou consumada com tentos de Peque, aos 56 minutos, e do avançado do Sporting de Braga Roberto Fernández, aos 76, naquela que foi a derradeira partida no apuramento para o Europeu.

‘La rojita’, que já tinha a qualificação garantida, terminou na liderança do Grupo B, com 28 pontos, com nove vitórias e um empate.