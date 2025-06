FC Porto reúne-se ainda hoje com Martín Anselmi para discutir futuro

A direção do FC Porto e o treinador Martín Anselmi reúnem-se durante a tarde de hoje para discutir o futuro do argentino à frente da equipa do futebol dos ‘dragões’, disse à agência Lusa fonte ligada ao processo.

A reunião entre as partes foi confirmada, num momento em que é noticiada uma possível saída do argentino do comando técnico do FC Porto e quando ainda tinha mais duas épocas de contrato, até 2027.

A fonte acrescenta que a decisão em relação ao futuro de Ansemi ainda não está tomada e que esta pode não ser anunciada hoje, mas que o afastamento de Jorge Costa de diretor do futebol profissional não está a ser equacionado.

O cenário acontece poucos dias depois de o FC Porto ter sido afastado na fase de grupos do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, competição na qual os ‘dragões’ empataram dois jogos e perderam um, saindo como a pior equipa entre as 12 europeias e aumentando a contestação ao técnico, depois de os ‘azuis e brancos’ terem terminado a Liga no terceiro lugar.

Anselmi, de 39 anos, chegou ao FC Porto em janeiro deste ano, depois de sair, sem acordo, dos mexicanos do Cruz Azul.

Nos ‘dragões’, substituiu o treinador português Vítor Bruno, também despedido na sequência de maus resultados.