O FC Porto vai jogar com os brasileiros do Palmeiras, os egípcios do Al Ahly e os norte-americanos do Inter Miami no Mundial de clubes de futebol de 2025, ditou o sorteio realizado hoje em Miami.

A formação ‘azul e branca’, que estava no Pote 2, estreia-se na competição diante do Palmeiras, atualmente treinado pelo português Abel Ferreira, jogando a segunda jornada frente ao Inter Miami, de Lionel Messi, e a terceira perante o Al Ahly, vencedor da última edição da Liga dos Campeões africanos.

O Mundial de clubes, disputado pela primeira vez por 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro, com os dois primeiros a seguirem para os ‘oitavos’, realiza-se de 15 de junho a 13 de julho de 2025, com 63 jogos em 12 estádios de 11 cidades dos Estados Unidos.