As jogadoras madeirenses da Seleção Nacional de futebol feminino, Fátima Pinto e Telma Encarnação, manifestaram a sua alegria por regressar à Madeira e serem calorosamente acolhidas na Quinta Vigia, no Funchal, onde a equipa técnica e as atletas foram recebidas esta manhã pelo presidente do Governo Regional.

“É sempre bom estar em casa e ser recebida desta forma. Sabe sempre muito bem e só valoriza o futebol feminino”, afirmou Fátima Pinto aos jornalistas.

Com o jogo Portugal–Bélgica agendado para amanhã, às 18h00, no Estádio dos Barreiros, a madeirense deixou o desejo de ver as bancadas cheias de apoio. “Quando era pequena sonhava com isto, mas nunca pensei que seria real um dia e poder fazê-lo agora em casa enche-nos o coração”, realçou.

A atleta, que está há doze anos fora da Região, admite que não tem conseguido acompanhar de perto o futebol feminino madeirense, mas tem notado uma evolução positiva. “Na minha altura não havia tantas, mas hoje em dia há cada vez mais (atletas)”, denotou.

Também Telma Encarnação partilhou o orgulho de representar a Seleção em solo insular. “Jogar em casa... estou super feliz”, admitiu, valorizando o apoio constante da família. “Onde eu estiver, eles vão estar lá sempre.”

A jogadora sente-se, hoje, uma referência para as novas gerações. “Sinto-me uma inspiração para as crianças mais pequenas, porque quando eu era pequena também tinha as minhas inspirações”, referiu ainda.

Quanto ao jogo de amanhã, ambas as jogadoras partilham a mesma ambição: conquistar os três pontos frente à Bélgica.