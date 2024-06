Faleceu Rui Emanuel Gonçalves Rodrigues, popularmente conhecido como Juca.

Tinha 69 anos, a maioria dos quais passados a partilhar conhecimentos técnico-táticos, muitos dos quais inovadores no contexto regional, ao serviço de modalidades desportivas como o andebol ou o futebol.

O docente cumpriu grande parte da sua atividade federada no futebol, nomeadamente ao serviço do Marítimo, coordenando a estrutura do futebol juvenil, mas também cumpriu passagens pelo Nacional, União e a própria Associação de Futebol da Madeira.

Um dos pontos mais altos do seu trajeto desportivo ocorreu em 2005, quando orientou a primeira equipa do futebol sénior verde-rubro, rendendo então Mariano Barreto.

Ainda recentemente foi um dos homenageados pelo Gabinete do Desporto Escolar e Escola Secundária Jaime Moniz, por ter treinado, em abril de 1974, a primeira equipa de andebol feminino que participou numa prova de cariz nacional, por sinal o Liceu, que se tornou vice-campeão nacional.

O JM endereça sentidas condolências aos familiares e amigos.