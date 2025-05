O treinador do Vizela considerou que a eliminatória do playoff de acesso à I Liga frente ao AVS está “dividida em 50/50”, destacando a confiança da sua equipa e o orgulho pelo trajeto feito até aqui.

Apesar de reconhecer as dificuldades impostas pelo adversário, segundo classificado da II Liga, Fábio Pereira rejeita o peso do histórico recente, que tem favorecido os clubes da divisão inferior nestes duelos de playoff.

“Cada playoff é uma história diferente. Nos últimos anos, a tendência tem sido as equipas da 2.ª Liga levarem vantagem, mas se olharmos para as eliminatórias da Taça da Liga e da Taça de Portugal, o favoritismo costuma ser atribuído a quem está na liga acima. Isso vale zero. O que vale é a forma como nos encontramos, a alegria pelo trajeto que temos vindo a fazer e o orgulho. Nesse ponto de vista, já somos campeões”, afirmou, na antevisão da partida.

O treinador elogiou ainda a evolução do plantel ao longo da temporada, sublinhando a valorização individual de vários jogadores, como Diogo Nascimento, que participou no Europeu de sub-21, e a resposta positiva do grupo face às adversidades.

“O mais justo seria já estarmos na I Liga, mas o destino quis que ficássemos até ao fim. Este playoff será 50/50, mas temos confiança e vontade de fazer boas exibições e levar a eliminatória de vencida. O que fizemos ao longo do ano dá-nos confiança para encarar qualquer adversário”, reforçou.

Sobre o adversário, Fábio Pereira preferiu centrar-se na preparação da sua equipa, mas não deixou de reconhecer a qualidade do AVS.

“A forma como a AVS vai abordar a partida será uma incógnita até ao apito inicial, mas é uma equipa que tem qualidade, desequilibradores, extremos fortes, dois pontas de lança com créditos em Portugal e não só. Esperamos as dificuldades normais numa eliminatória deste género. Sabemos que nada ficará resolvido amanhã, mas queremos chegar à segunda mão já em vantagem”, apontou.

O técnico vizelense lamentou ainda o acesso limitado dos adeptos vizelenses ao jogo em Vila das Aves, mas garantiu que os presentes farão a diferença.

“Se houvesse outra abertura de bilhetes, seríamos mais. Quem lá for, sei que nos vão apoiar. Vamos tentar dar uma boa resposta. Vão ser fervorosos do início ao fim e sei que vão apoiar-nos desde a saída de Vizela”, afirmou.

Quanto ao plantel, Fábio Pereira confirmou algumas ausências forçadas, como as lesões de Jójó e Lebedenko, mas garantiu confiança nas soluções disponíveis.

“O Jota Gonçalves é o nosso capitão e vai dar uma resposta à altura para substituir o castigado Rhyner”, frisou.

Em jeito de balanço, o técnico enalteceu o desempenho da equipa ao longo da época, destacando a recuperação classificativa e o prazer em liderar um grupo comprometido com as suas ideias.

“Tive uma interferência nessa mudança, assim como o apoio e a crença que os adeptos tiveram na equipa. O meu mérito foi conseguir convencê-los de que havia um caminho. O talento é deles. Eu só lhes mostrei um caminho claro”, concluiu.

O Vizela, que terminou em terceiro a II Liga de futebol, desloca-se este sábado, às 19:45 horas, ao estádio de Vilas das Aves, para defrontar o AVS, antepenúltimo do escalão principal, para disputar o jogo da primeira mão do play-off de acesso à I Liga, e que será arbitrado José Bessa, da associação do Porto.

O jogo da segunda mão realiza-se no Estádio do Vizela na próxima semana, e definirá a última vaga no principal escalão do futebol português para a época 2025/26.