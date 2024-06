Extremo brasileiro Luan Farias assina pelo Benfica oriundo do Estrela da Amadora

O extremo brasileiro Luan Farias vai reforçar o Benfica numa transferência a título definitivo, comunicou hoje o Estrela da Amadora, depois de um empréstimo de uma época ao Tondela, na II Liga portuguesa de futebol.

“O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o SL Benfica para a transferência, a título definitivo, do atleta Luan Farias”, escreveram os amadorenses.

Luan Farias, de 21 anos, realizou apenas duas partidas pela equipa principal do Estrela da Amadora, clube em que ingressou em 2022/23 e no qual alinhou maioritariamente pela equipa sub-23, com 27 jogos e quatro golos, somando ainda um duelo pela equipa B.

Na época que findou recentemente, Luan Farias foi emprestado no início da mesma ao Tondela e, na II Liga, totalizou oito tentos em 35 encontros, despertando a atenção do Benfica, que ainda não oficializou no sítio oficial a contratação do futebolista brasileiro, sendo que a imprensa notici que este deverá alinhar pela formação ‘secundária’ do Benfica, também do segundo escalão do futebol português.

Esta é a segunda saída no plantel do Estrela da Amadora, após o guarda-redes António Filipe, mas os ‘tricolores’ já contrataram o guarda-redes sérvio Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac) e o médio Paulo Moreira (ex-Varzim), que serão orientados pelo treinador Filipe Martins, substituto de Sérgio Vieira no cargo técnico do conjunto da Reboleira.