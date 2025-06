O avançado Rúben Macedo, em final de contrato com o Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, é reforço do Gyeongnam FC, anunciou hoje o clube da Coreia do Sul, sem revelar a duração do contrato.

Em declarações aos meios de comunicação do clube 10.º classificado da II divisão sul-coreana, o futebolista, de 29 anos, mostrou-se “entusiasmado por este novo desafio” na carreira, prometendo fazer uso dos seus “pontos fortes dentro de campo” para ajudar a equipa.

Contratado em janeiro de 2022, o extremo formado no FC Porto cumpriu 117 jogos pelos ‘alvinegros’, tendo somado sete golos e sete assistências.

Na sua primeira experiência no estrangeiro, Rúben Macedo vai reencontrar o médio português Bruno Costa, que também jogou no Nacional na última temporada.