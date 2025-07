A seleção portuguesa feminina de futebol foi hoje goleada por 5-0 pela campeã mundial em título Espanha, na estreia na fase final do Europeu de 2025, em encontro do Grupo B, disputado em Berna, na Suíça.

Esther González, aos dois e 43 minutos, Vivky Lopez, aos sete, Alexia Putellas, aos 41, e a benfiquista Cristina Martín-Prieto, aos 90+3, marcaram os tentos da ‘roja’, que ao intervalo já vencia por 4-0.

Na classificação, a Espanha lidera, com três pontos, e Portugal é quarto e último, a zero, como a Bélgica, terceira, que perdeu por 1-0 com a Itália, segunda, com três, e próxima adversária da seleção lusa, na segunda-feira, em Genebra.

O encontro foi antecedido por um minuto de silêncio, em memória do internacional português Diogo Jota, do Liverpool, que morreu na madrugada de hoje, juntamente com o irmão André Silva, jogador do Penafiel, vítimas de um acidente de viação em Espanha.