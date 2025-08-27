MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

Eurobasket: Portugal estreia-se com triunfo importante sobre a República Checa

    Eurobasket: Portugal estreia-se com triunfo importante sobre a República Checa
    Neemias Queta apontou um duplo-duplo (23 pontos e 18 ressaltos) Hendrik Osula
Lusa

Desporto
Data de publicação
27 Agosto 2025
15:12
Comentários

A seleção portuguesa de basquetebol estreou-se hoje da melhor forma na 42.ª edição do Europeu, ao vencer a República Checa por 62-50, em encontro da primeira jornada do Grupo A, disputado na Xiomani Arena, em Riga, na Letónia.

Num encontro considerado ‘chave’ para o apuramento, a formação das ‘quinas’, que está a cumprir a quarta presença na prova, repetindo 1951, 2007 e 2011, já vencia ao intervalo por 32-29.

O extremo madeirense Nuno Sá alinhou 4:56 minutos.

Depois do embate com os checos, os comandados de Mário Gomes defrontam Sérvia (sexta-feira), Turquia (sábado), a coanfitriã Letónia (segunda-feira) e Estónia (03 de setembro), precisando de ficar nos quatro primeiros para seguir para os ‘oitavos’.

A 42.ª fase final do Europeu começou hoje e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas