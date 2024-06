Euro2024: Ucrânia vence Eslováquia com golo do ex-benfiquista Yaremchuk

Um golo do ex—benfiquista Roman Yaremchuk valeu hoje á Ucrânia o triunfo por 2-1 sobre a Eslováquia, em encontro da segunda jornada do Grupo E do Campeonato da Europa de futebol de 2024, em Düsseldorf, na Alemanha.

A formação eslovaca marcou primeiro, aos 17 minutos, por Ivan Schranz, mas os ucranianos, com o guarda-redes do Benfica Trubin na baliza, deram a volta ao resultado, com tentos de Mykola Shaparenko, aos 54, e de Yaremchuk, aos 80.

Na classificação do Grupo E, a Ucrânia igualou os três pontos dos eslovacos e da Roménia, que defronta no sábado a Bélgica, que está a zero.