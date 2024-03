Euro2024: “Sonho está bem presente e queremos dar essa alegria“ - Bruno Fernandes

O futebolista Bruno Fernandes disse hoje que o sonho de conquistar o Euro2024 em futebol “está bem presente” nos jogadores da seleção portuguesa, assegurando que o grupo irá lutar para voltar a dar essa alegria ao povo luso.

“O sonho está bem presente nas nossas cabeças, queremos voltar a dar essa alegria [de conquistar o Europeu como em 2016]. Eu estava de fora, mas senti como se fosse um deles”, manifestou Bruno Fernandes, em conferência de imprensa, acrescentado que é preciso “manter o mesmo nível da qualificação ou até elevá-lo”.

No dia em que a equipa principal das ‘quinas’ iniciou os trabalhos com vista ao encontro de preparação para o Euro2024, com a Suécia, na quinta-feira, o médio dos ingleses do Manchester United foi o porta-voz do grupo, juntamente com o estreante Francisco Conceição, a quem deixou elogios.

“Tem todas as qualidades para estar onde está. Merece esta chamada e admiro muito as suas qualidades. Gosto da irreverência que traz ao jogo do FC Porto. Acho que desde o Brahimi e Corona, faltava ao FC Porto um jogador como ele”, analisou.

Depois, confessou o porquê do extremo não se ter afirmado mais cedo nos dragões: “Felizmente ou infelizmente, tem o pai como treinador. Obviamente existe a balança que muita gente não sabe fazer a diferença. O pai dele não é selecionador e ele está aqui, algo de bom tem que ter”.

A convocatória alargada a 32 jogadores mereceu um comentário por parte do médio do United, que considera a “decisão muito inteligente”.

“[Roberto Martínez] falou com vários jogadores e explicou o porquê desta escolha. Estamos numa fase da época em que a maior parte dos jogadores têm muitos jogos para fazer e é muito inteligente por parte do míster tentar gerir o grupo. Sabemos das lesões e há cada vez mais jogos e a intensidade é alta”, terminou.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.