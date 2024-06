O internacional português Cristiano Ronaldo afirmou hoje que é essencial começar bem o Euro20204 de futebol e garantiu que está preparado, mostrando-se impressionado com a receção à seleção lusa na Alemanha.

“Passo a passo, viver o momento, estar tranquilo e trabalhar bem, acreditar que é possível. Sabemos que é uma competição curta, mas acho que a equipa está bastante preparada. Sinto-me bem, preparei-me para esta competição. Vamos preparar da melhor forma e começar bem, que é essencial”, disse na chegada ao hotel em Marienfeld, que vai ser o quartel-general luso durante competição, que começa sexta-feira e termina em 14 de julho.

Ronaldo, que prepara a sexta presença em fases finais em Europeus, garantiu que vai tentar ver as alterações que existem no complexo desde 2006, ele que também estava no grupo de trabalho que disputou o Mundial.

Ronaldo, o mais aclamado pelos adeptos que aguardavam pela seleção, garantiu que não procura recordes e que vai tentar desfrutar da competição, garantindo que vai dar o máximo para a equipa jogar bem e ganhar.

“Vejo a equipa tranquila. Tivemos um dia livre para estar com as famílias, que foi importante. Sinto a equipa animada e a viagem correu bem, tenho a certeza que as coisas vão correr bem. Acredito que esta geração merece ganhar uma competição com esta magnitude, mas é pensar passo a passo, com tranquilidade, jogo a jogo, e depois logo se vê”, frisou.

O ‘capitão’ da formação lusa explicou que existe sempre alguma ansiedade, em especial quando se aproximam os jogos, mas que esse aspeto é normal.

“Ansiedade exista sempre, mas isso faz parte, é normal e ainda bem que assim é. Sinto-me bastante motivado, é uma competição diferente e estamos todos motivados”, concluiu.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).