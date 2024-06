A Roménia e a Eslováquia, ao empatarem 1-1, e a Bélgica, com um ‘nulo’ face a Ucrânia, que foi eliminada, qualificaram-se hoje para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, na Alemanha.

Os eslovacos estiveram a vencer, com um tento de Ondrej Duda, aos 24 minutos, mas os romenos restabeleceram a igualdade aos 37, por Razvan Marin, de grande penalidade, passando do quarto para o primeiro lugar do agrupamento.

As quatro seleções somaram quatro pontos, com o desempate a fazer-se pelos golos: a Roménia (4-3) foi primeira, a Bélgica (2-1) segunda, a Eslováquia (3-3) terceira e a Ucrânia (2-4) quarta.

Nos ‘oitavos’, a Roménia vai encontrar o terceiro dos grupos C (Eslovénia) ou D (Países Baixos), a Bélgica joga com a França, com o vencedor a poder encontrar Portugal nos ‘quartos’, e a Eslováquia mede forças com Espanha ou Inglaterra.