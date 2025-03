O Cloud Bar, rooftop do NEXT, volta a ser palco da primeira Cloud Sensations de 2025.

A 12 de abril, a partir das 16h00, a pista de dança ganha vida ao som do DJ Nelson Caires, um dos nomes mais reconhecidos da cena musical madeirense. Com a sua energia contagiante, prepara o terreno para o grande destaque da noite: Paulo Trindade, um verdadeiro camaleão musical, conhecido pela sua capacidade de navegar entre diferentes estilos e proporcionar experiências sonoras únicas. Nas Cloud Sensations, optará por Nu Disco, Melodic House, Chillout e Retro House.

Sobre Paulo Trindade

“Paulo Trindade revelou um enorme gosto pela música eletrónica desde cedo. Durante anos, percorreu diferentes estilos musicais, conquistando residências nos melhores clubes nacionais e sendo apelidado de “camaleão musical”. Há sete anos, decidiu abraçar uma identidade mais eletrónica, focando-se em sonoridades melódicas e vocais xamânicos e espirituais, sempre com um feedback incrível do público.

Com mais de três décadas de experiência, Paulo Trindade é também CEO das produtoras Music Lovers e We Event. Há cinco anos, juntou-se à artista Adriana Campanhol para criar o projeto Spiritual Mates, que rapidamente se tornou um dos mais notórios da cena eletrónica nacional. Perfeccionista e diferenciador, promete levar o público do Cloud Sensations a uma viagem musical inesquecível.

Tendo conquistado residências em alguns dos melhores clubes do país, nos últimos anos dedicou-se a uma vertente mais eletrónica, onde a melodia e os vocais xamânicos e espirituais são presença marcante nos seus sets”, revela a organização, em comunicado.

Este evento marca o arranque da programação de 2025 do Cloud Sensations, trazendo a promessa de noites eletrizantes e momentos inesquecíveis no rooftop mais cool do Funchal.

“Além da música, o Cloud Bar oferece uma vista deslumbrante sobre o Funchal e o Oceano Atlântico, complementada por uma carta de cocktails e mocktails cuidadosamente preparados. Para acompanhar, estarão disponíveis opções gastronómicas irresistíveis, como pregos de picanha, quesadillas, mix de sushi e pokebowls vegetarianos e de salmão”, adita a organização.