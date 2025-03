A Feira do Livro do Funchal abriu esta sexta-feira, trazendo uma programação rica em cultura e literatura para acompanhar até ao próximo dia 6 de abril.

Entre os destaques da programação, o renomado ator Filipe Crawford protagoniza dois eventos que prometem envolver o público na arte da máscara e na poesia.

No dia 1 de abril, às 17h30, o Museu Henrique e Francisco Franco recebe a apresentação do ‘Manual de Técnica da Máscara’, onde Filipe Crawford partilha os segredos desta arte teatral ancestral. A sessão contará com a participação especial de Xavier Miguel e Sara Cíntia, que irão enriquecer a discussão sobre a expressividade e o simbolismo das máscaras no teatro.

No dia 2 de abril, às 19h00, a palavra toma o palco do mesmo espaço cultural com a Récita Além-Mar. Nesta sessão, Filipe Crawford conduz os espectadores por um universo poético que reflete sobre distâncias, encontros e a essência humana, num espetáculo intimista e envolvente.

Os eventos decorrem com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala (50 pessoas).