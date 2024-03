Euro2024: Portugal faz último treino na Cidade do Futebol e viaja até Guimarães

A seleção portuguesa de futebol faz hoje o último treino antes do particular de quinta-feira com a Suécia, de preparação para o Euro2024, e viaja até Guimarães, cidade que vai receber a partida.

Portugal tem uma sessão agendada para as 10:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Após a sessão, também na ‘casa’ da Federação Portuguesa de Futebol, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer a antecipação do duelo com os suecos em conferência de imprensa.

Durante a tarde, a comitiva lusa viaja até Guimarães, onde na quinta-feira defronta a Suécia, que falhou o apuramento para o próximo Europeu, no Estádio D. Afonso Henriques, às 19:45.

No treino de terça-feira, Martínez contou com todos os 23 jogadores disponíveis, incluindo o avançado Dany Mota, que fez a estreia, após ter sido chamado por causa das baixas de Raphael Guerreiro e Francisco Trincão, que abandonaram o estágio devido a lesão.

Inicialmente, o selecionador chamou um total de 32 jogadores para os jogos de preparação deste mês – entretanto reduzido a 31 com as saídas de Guerreiro e Trincão, e a entrada de Dany Mota -, mas explicou logo que iria dividir o ‘plantel’ em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro para o jogo com a Eslovénia, em 26 de março.

Neste último grupo incluem-se Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix, que foram dispensados do encontro com os suecos e serão apenas opção para o segundo particular, em Liubliana.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.