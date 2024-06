Euro2024: Parlamento aprova deslocação do PR para ver jogo entre Portugal e Geórgia

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, a deslocação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à Alemanha, na próxima semana, para ver o jogo de futebol do Euro2024 entre Portugal e a Geórgia.

Em carta dirigida à Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que prevê deslocar-se à Alemanha entre quarta e quinta-feira.

O Geórgia-Portugal, o terceiro jogo da seleção portuguesa na fase de grupos do Euro2024, vai ter lugar em Gelsenkirchen, na quarta-feira.

O Campeonato Europeu de Futebol de 2024 (Euro2024) decorre entre 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.

Portugal, que está no Grupo F do Euro2024, venceu por 2-1 o primeiro jogo da fase de grupos, contra a República Checa – a que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi asssitir – e vai defrontar no sábado a Turquia.

Os vencedores e segundos classificados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros classificados irão disputar os oitavos-de-final.

Como chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa já se deslocou mais de uma dezena de vezes ao estrangeiro para eventos desportivos, a maior parte jogos da seleção masculina portuguesa de futebol, em França, na Rússia, na Hungria, no Qatar, em Espanha e no Luxemburgo.

Também assistiu a um jogo de Portugal no Mundial de Râguebi, em França, no ano passado, e à abertura dos Jogos Olímpicos, no Brasil, em 2018.

O assentimento da Assembleia da República às suas deslocações ao estrangeiro é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.

A seleção portuguesa masculina de futebol participa na fase final de um campeonato europeu pela nona vez.

Portugal foi campeão da Europa em 2016, finalista vencido em 2004, ficou em terceiro lugar em 1984, 2000 e 2012, foi eliminado nos quartos-de-final em 1996 e 2008 e nos oitavos-de-final em 2020.