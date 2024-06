O internacional francês Kylian Mbappé fraturou o nariz durante a vitória da França por 1-0 sobre a Áustria, no Euro2024 de futebol, e terá de usar uma máscara protetora caso jogue, anunciaram hoje os ‘bleus’.

Kylian Mbappé, de 25 anos, teve de ser substituído após um choque com o austríaco Kevin Danso durante a partida da jornada inaugural do Grupo D, na segunda-feira, na Arena Dusseldorf, após o que foi transportado ao hospital.

“[Mbappé] será submetido a tratamento nos próximos dias, sem ser submetido já a cirurgia”, afirmou em comunicado a Federação Francesa de Futebol (FFF), que confirmou a extensão da lesão do avançado campeão mundial em 2018.

Na mesma nota, a FFF acrescenta que será feita uma máscara de proteção para permitir ao dono da camisola 10 o regresso à competição “após um período dedicado ao tratamento”.

O avançado, que vai alinhar no Real Madrid, sofreu a lesão numa colisão aérea quando o seu rosto atingiu o ombro de Danso, já perto do final do encontro, deixando o relvado com o nariz a sangrar e visivelmente inchado.

Mais tarde, Mbappé abordou, com humor, a sua lesão na rede social X, solicitando ideias para máscaras. A França adiantou que o avançado regressou ao ‘quartel-general’ gaulês com os restantes elementos da seleção.