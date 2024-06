Euro2024: Kvaratskhelia quer fazer história e ficar com camisola de Ronaldo

O avançado Khvicha Kvaratskhelia afirmou hoje que a Geórgia quer fazer história frente a Portugal, no Euro2024 de futebol, e assumiu o desejo de ficar com a camisola de Cristiano Ronaldo no final da partida do Grupo F.

“Não sinto ansiedade por defrontar o Cristiano Ronaldo, embora seja um sonho que tenho há muito tempo de poder jogar contra ele. Os sonhos às vezes tornam-se realidade e pode ser que consigamos vencer. No fim, talvez também consiga ficar com a camisola dele”, afirmou Khvicha Kvaratskhelia.

O jogador do Nápoles falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do Géorgia-Portugal, encontro da terceira e última jornada do Grupo F, no Veltins Arena, em Gelsenkirchen.

“Ninguém acreditava que nos iríamos qualificar para o Europeu e isso aconteceu. Agora, se calhar ninguém acredita que podemos vencer Portugal e qualificar para os oitavos de final. Mas, nós acreditamos. Sabemos que podemos escrever uma página histórica no futebol do nosso país”, confessou o avançado de 23 anos.

Apesar de Portugal já ter garantido o apuramento e o primeiro lugar do agrupamento, Kvaratskhelia considerou que a seleção georgiana vai entrar em campo “ainda mais motivada” do que a equipa lusa.

“Vai ser um jogo difícil. Em termos psicológicos e de motivação, estamos melhores do que eles (Portugal). Já estão qualificados e, por isso, se calhar, vão estar mais relaxados. Nós estamos com a motivação em alta, porque vamos jogar contra uma seleção muito importante e viver uma experiência fantástica”, explicou.

O Geórgia-Portugal está agendado para as 21:00 (20:00 de Lisboa), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

A seleção lusa, com seis pontos, já está apurada para os oitavos de final e tem assegurado o primeiro lugar do Grupo F, que inclui ainda Turquia (3-0) e República Checa (2-1), enquanto a Geórgia tem apenas um ponto.