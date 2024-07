O avançado francês Kolo Muani defendeu hoje Kylian Mbappé, ao explicar que experimentou a máscara que o companheiro de seleção utiliza e que a visão fica limitada, enquanto Youssof Fofana desvalorizou as críticas ao futebol dos ‘bleus’.

“Não se vê realmente nada. Nada”, disse Kolo Muani em relação à máscara que Mbappé tem de usar, depois de ter fraturado o nariz ainda no primeiro jogo no Euro2024, em que a França venceu a Áustria por 1-0.

Kolo Muani, que foi também companheiro de Mbappé no Paris Saint-Germain, elogiou o capitão da seleção francesa, considerando que o também avançado ainda poderá fazer a diferença no Europeu, competição em que chegaram às meias-finais.

Na sexta-feira, a França eliminou Portugal nas grandes penalidades (5-3), depois de um empate sem golos após prolongamento e já sem Mbappé em campo, que saiu aos 106 minutos, entrando para o seu lugar Barcola.

“Ele nasceu para isto. Ele nasceu para puxar o grupo para cima”, garantiu Kolo Muani.

Já Youssof Fofana relativizou as críticas que têm sido feitas à seleção comandada por Didier Deschamps, que na competição empatou três jogos, com Países Baixos (0-0) e Polónia (1-1), na fase grupos, e Portugal (0-0), nos ‘quartos’, e venceu outros dois, pela margem mínima, a Áustria (1-0) no primeiro jogo, e a Bélgica (1-0), nos ‘oitavos’.

“No meu caso não me importo [com as críticas]. De todo. No final de contas somos semifinalistas”, disse Fofana.

A França vai defrontar a Espanha, , em contraponto, tem sido a seleção mais elogiada no Euro2024, na terça-feira, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), nas meias-finais.