Euro2024: Intervalo na ‘ansiedade’ que se vive no rooftop do Madeira Shopping

Ansiedade ao rubro na casa cheia que o ‘Provisório’ apresenta esta terça-feira por causa do duelo entre Portugal e Chéquia, para o Euro2024.

Cerca de 200 pessoas tomaram conta do rooftop bar que funciona no renovado terraço do piso da restauração do Madeira Shopping e as emoções mais fortes vividas até ao momento foram exprimidas perante a possibilidade de golo para as cores nacionais.

A primeira parte acabou sem golos, apesar do domínio da equipa de Roberto Martinez. Falta mais velocidade para o segundo tempo para que a festa possa ser celebrada como todos esperam.