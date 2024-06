Euro2024: Francisco Conceição fez treino de recuperação à parte da seleção lusa

O avançado Francisco Conceição, em gestão física, efetuou hoje treino de recuperação à parte do restante grupo da seleção portuguesa de futebol, em apronto no Estádio Nacional, palco da receção à Croácia, de preparação para o Euro2024.

Durante os primeiros 15 minutos da sessão abertos aos jornalistas, os atletas correram duas voltas ao relvado e, posteriormente, foram divididos em dois grupos, com coletes distintos, enquanto os guarda-redes realizaram trabalho específico junto a uma baliza.

O extremo do FC Porto limitou-se à corrida, ao lado do preparador físico, embora não tenha qualquer lesão que o impeça de dar o seu contributo no duelo contra os croatas.

João Félix, que esteve ausente do apronto de quarta-feira, devido a dores no pescoço, trabalhou integrado com o restante plantel, utilizando uma fita de kinesio nessa zona.

A comitiva da equipa das ‘quinas’ inclui apenas 24 futebolistas, com Rúben Neves e o capitão Cristiano Ronaldo a completarem o grupo de trabalho a partir de sexta-feira.

O Portugal-Croácia está agendado para as 17:45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro.

No primeiro jogo de preparação, a seleção nacional venceu a Finlândia, por 4-2, em Alvalade.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.