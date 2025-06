Portugal inicia hoje a 10.ª presença, e terceira seguida, em fases finais do Campeonato da Europa de futebol de sub-21, ao enfrentar a França, campeã em 1988, na jornada inaugural do Grupo C, em Trencin, na Eslováquia.

Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das ‘quinas’ joga às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Sihot, com arbitragem do lituano Manfredas Lukjancukas, numa partida que se disputa no dia de abertura da 25.ª edição do torneio e decorrerá à mesma hora do jogo entre Polónia e Geórgia, os outros oponentes da ‘poule’, em Zilina.

Portugal tem todos os 23 jogadores convocados operacionais para o arranque da quinta fase final sob orientação de Rui Jorge, que conduziu os lusos às últimas duas finais, por entre uma eliminação na fase principal, em 2017, e outra nos quartos de final, em 2023.

Na estreia em fases de grupos, formato lançado a partir de 2000, o conjunto das ‘quinas’ soma três vitórias, dois empates e três derrotas, tendo perdido o único embate na prova frente à França (0-1), em 2006, em Braga, no início da fase final disputada em Portugal.

Os dois primeiros colocados dos quatro grupos acedem à fase a eliminar do Europeu de sub-21, cuja final está prevista para 28 de junho, no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.