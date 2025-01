Euller Silva já não é futebolista do Marítimo. O clube insular informou esta manhã que chegou a acordo para esta transferência com o Seoul E-Land, da República da Coreia para a saída do extremo.

Sabe o JM que a transferência pode resultar num encaixe financeiro que pode atingir 1 milhão de euros. Numa primeira fase, o atleta de 30 anos sai por empréstimo a troco de 200 mil euros. Posteriormente, o clube poderá exercer o direito de compra que está fixado em 800 mil euros.

Do ponto de vista do futebolista, as condições contratuais são muito mais vantajosas do que as que tinha atualmente no Marítimo.

O clube verde-rubro agradeceu o desempenho do futebolista.

“O emblema maritimista agradece o empenho, profissionalismo e dedicação de Euller Silva e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais”.