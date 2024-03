Estoril derrota FC Porto pela terceira vez esta época

O Estoril venceu o FC Porto por 1-0, com golo de Cassiano, ao minuto 69.

Trata-se do terceiro triunfo do Estoril esta época diante do FC Porto: dois triunfos na I Liga e outro na Taça da Liga que valeu a eliminação portista da prova. No outro encontro, a contar para a Taça de Portugal, o FC Porto venceu o estorilistas por 4-0.

O FC Porto mantém 58 pontos no terceiro posto, enquanto o Estoril tem 28 pontos, no 11.º posto.