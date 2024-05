O PTP entende que a procuradora geral da República Lucília Gago merece uma estátua “com a mesma magnitude da estátua do Marquês de Pombal” e para isso lançou uma petição na internet.

Em comunicado, assinado pelo dirigente José Manuel Coelho, o partido diz que “avançou com um pedido formal, a várias instituições públicas, inclusive aos partidos na Assembleia da República, para que se erga uma estátua à Procuradora Geral da República, Lucília Gago, com a mesma magnitude da estátua do Marquês de Pombal”.

A estátua é justificada “pelos bons préstimos ao país, nomeadamente no combate à corrupção e ao crime organizado”.

“Os trabalhistas entendem que Lucília Gago fez aquilo que nenhum outro procurador teve coragem de fazer, ao mandar investigar a corrupção na política e no futebol”, sustenta o dirigente partidário, referindo investigações no Futebol Clube do Porto, no Governo de António Costa e na Madeira.