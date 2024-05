O Festival Regional de Dança Escolar realiza-se esta quinta e sexta-feira, com sessões às 11h00 e às 15h00, na placa central da Avenida Arriaga, integrando a animação da Festa da Flor.

Com duração de 45 minutos (cada sessão), esta é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, operacionalizada pela Direção de Serviços de Educação Artística, que tem como objetivo divulgar junto da comunidade as práticas de dança educativa desenvolvidas em contexto escolar.

Este Festival reúne grupos e alunos que desenvolvem a dança em contexto curricular - no caso do 1.º ciclo do ensino básico - e a Modalidade Artística de Dança nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário da Região.

Durante dois dias, o público poderá assistir e desfrutar da interpretação dançada de dezenas de temas, perpassando diversos estilos, do tradicional ao contemporâneo, do pop rock ao hip hop, entre outros.

A sessão das 15h00, na sexta-feira, dia 10, contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e inclui entrega de certificados de participação.

De acordo com um comunicado da tutela, este é o programa:

Quinta-feira, 9

11h00

Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Nazaré

15h00

Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros

Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Professor Eleutério de Aguiar

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Vicente

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santa Cruz

Sexta-feira, 10

11h00

Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Caniço

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Quinta Grande

15h00

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

Escola Secundária Jaime Moniz

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Achada