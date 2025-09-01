MADEIRA Meteorologia
Escultura de Ricardo Velosa inaugurada amanhã no campo de golfe do Santo da Serra

    O Clube de Golf do Santo da Serra conquistou o prémio de ‘World’s Best Par 3 Hole’ () e o “Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility”. Joana Sousa / Joana Sousa
Desporto
Data de publicação
01 Setembro 2025
17:13
Comentários

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 12h30 horas, no campo de golfe do Santo da Serra, onde decorrerá a inauguração da escultura criada pelo escultor Ricardo Velosa, alusiva aos prémios atribuído àquela infraestrutura pelos World Golf Awards 2024.

O Clube de Golf do Santo da Serra conquistou o prémio de ‘World’s Best Par 3 Hole’ (Melhor Buraco Par 3 do Mundo, em português) e o “Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility” (Melhor Instalação de Golfe Eco-Friendly da Europa) no World Golf Awards, em cerimónia que decorreu na Madeira, a 22 de novembro de 2024

O ‘World’s Best Par 3 Hole’ é uma distinção que premeia a qualidade e desafio do buraco em questão.

O Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility” reconhece os esforços do clube na preservação e protecção do meio ambiente.

A inauguração será seguida de um almoço comemorativo aos referidos prémios.

