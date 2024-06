Equipa de futebol jovem da Alemanha faz música para homenagear a Madeira (com vídeo)

A formação germânica vai participar no Torneio Cristiano Ronaldo Campus e compôs uma música para homenagear a Madeira e o torneio.

O futebol tem destas coisas, que aproxima as populações e as culturas de outros países. Com lugar assegurado na 5.ª edição do Torneio Cristiano Ronaldo Campus, a ter lugar entre 26 e 30 de junho, os germânicos do TUS Graf Kobbo Tecklenburg decidiram, imaginem, compor uma letra e uma música para homenagear a Madeira e o torneio.