EHF European Cup: Madeira SAD defronta turcas do Üsküdar BSK na 3.ª ronda

O Madeira Andebol SAD vai defrontar as turcas do Üsküdar BSK na 3.ª ronda da Taça Europeia EHF Feminina.

O sorteio, realizado esta tarde, na Áustria, ditou que as madeirenses (cabeças-de-série) iniciem os 16 avos de final na condição de visitantes.

A 1.ª mão está agendada para o fim de semana de 9 e 10 de novembro e a 2.ª mão para o fim de semana seguinte, a 16 e 17 de novembro.

Refira-se que na eliminatória anterior o Madeira SAD derrotou as gregas do Anagennnisi Artas por 30-20 e 30-23, com ambos os jogos a serem disputados no Pavilhão do Funchal. Já o Üsküdar BSK na 2.ª ronda bateu as croatas do RK Bjelovar por 32-26 e 32-24.

Relativamente às outras equipas portuguesas em ação nesta 3.ª ronda da EHF European Cup Women, o Coléio de Gaia vai defrontar o WHC Cair Skopje, da Macedónia do Norte, e a ADA São Pedro do Sul o Málaga Costa del Sol, de Espanha.