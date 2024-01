Na capa da edição desportiva, o destaque do JM Desporto vai para o dérbi entre o Marítimo e o Nacional, realizado ontem no Estádio dos Barreiros, em que se evidenciou a ‘Eficácia verde-rubra’, conforme salienta o título.

No topo da página, realce para a maratona do Funchal, ganha por José Sousa e Fanni, um evento de atletismo que mexeu com a cidade, num domingo soalheiro.

Campeonato Portugal também em evidência. ‘Portossantense derrota Marítimo B’ é o título. Aqui também houve dérbi. A equipa da ‘ilha dourada’ venceu e ganhou novo alento na luta pela manutenção.

‘Sporting Clube da Madeira celebra o título’, o destaque para uma vitória no escalão de formação.

Estes são os títulos. No interior do Jornal, há mais para ler e fotografias que testemunham um domingo desportivo recheado de emoções.