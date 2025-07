O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, de 26, morreram esta madrugada num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e no qual brilhou, especialmente na segunda época, ainda com o alemão Jürgen Kloop, com 55 jogos e 21 golos marcados.

O avançado, que fez parte do trio ofensivo com Mo Salah, em outras épocas também com Roberto Firmino e Sadio Mane, esteve na conquista de uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Na carreira, o jogador, que fez a formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, representou também por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, e que o voltou a ceder ao Wolverhampton, no qual acabou por assinar e jogar durante três épocas.

Na seleção, o futebolista, que tinha apetência para o golo, acabou também por ser referência, nem sempre a titular, mas com 49 internacionalizações e duas Ligas das Nações no currículo.

Do acidente em Espanha resultou também a morte de André Silva, irmão de Diogo Jota, extremo que representava o Penafiel, da II Liga de futebol.

[Notícia atualizada às 09h58]