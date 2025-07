O Marítimo também já reagiu à morte de Diogo Jota e do seu irmão, André Silva, na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada desta quinta-feira, em Espanha.

“O CS Marítimo lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Diogo Jota, internacional português, e do seu irmão André Silva, jogador do FC Penafiel”, começa a nota, acrescentando que “neste momento de imensa tristeza, faltam palavras para expressar a dor que abala o mundo do futebol”.

“À Federação Portuguesa de Futebol e ao Futebol Clube Penafiel deixamos uma palavra de solidariedade e muita força. O Presidente Carlos André Gomes, em nome da Direção, endereça à família e aos amigos as mais sentidas condolências”, pode ler-se ainda.