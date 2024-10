O piloto do LBS Motor Club RX01, Dinarte Nóbrega, foi o mais rápido na prova noturna, segmento onde participaram 45 equipas, que inauguraram esta noite a Rampa Regional do Porto Moniz, numa prova espetáculo, com caráter exibicional. O piloto foi o mais veloz, fazendo o tempo de 1:50.778 , seguindo-se Sérgio Jesus no segundo lugar, com a marca de 1:58.591 e Gregório Faria, que fechou o pódio, com o tempo final de 1:59.370.

O trajeto contou com uma extensão de 4,75 quilómetros, tratando-se de um segmento de caráter facultativo, antecedendo a competição a sério, este sábado, que contará com 54 equipas, depois dos pilotos Américo Gouveia, Rodrigo Jasmins e Samuel Cabral terem sido afastados por falta de material nos carros.