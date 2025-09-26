MADEIRA Meteorologia
Dia Europeu do Desporto juntou 400 crianças no Porto Santo

    400 crianças comemoraram o Dia Europeu do Desporto na Ilha Dourada com a preciosa ajuda da PSP. DR/PSP
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
26 Setembro 2025
14:25
Comentários

O Porto Santo celebrou esta sexta-feira o Dia Europeu do Desporto com uma caminhada que juntou cerca de 400 crianças, acompanhadas pelos agentes da Escola Segura da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A iniciativa percorreu várias ruas da cidade e teve como objetivo incentivar a prática de exercício físico e promover estilos de vida mais saudáveis.

  • Fernando Pimenta, campeão português, esteve a acompanhar as crianças.
O momento ficou ainda marcado pela presença especial do grande campeão português Fernando Pimenta, que serviu de inspiração às crianças e jovens, motivando-os a apostar no desporto.

