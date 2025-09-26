Dia Europeu do Desporto juntou 400 crianças no Porto Santo

O Porto Santo celebrou esta sexta-feira o Dia Europeu do Desporto com uma caminhada que juntou cerca de 400 crianças, acompanhadas pelos agentes da Escola Segura da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A iniciativa percorreu várias ruas da cidade e teve como objetivo incentivar a prática de exercício físico e promover estilos de vida mais saudáveis.