Desporto regional associa-se ao Ano Jubilar da Igreja Católica

A celebração acontece em todo o mundo católico, a cada 25 anos como forma de celebração do nascimento de Jesus Cristo. Para a Igreja este “é um tempo de começar de novo, de perdão, justiça, reconciliação, caridade e aproximação aos outros e a Deus”. Em 2025 o Ano Jubilar será subordinado ao tema ‘Peregrinos de Esperança’.

Neste sentido, no Estádio do Marítimo, acolheu esta quinta-feira uma palestra dirigida aos agentes desportivos da Região, tendo como oradores dois dos membros da comissão diocesana, o cónego Rui Pontes e a professora e escritora Graça Alves. Na plateia encontravam-se dirigentes asssociativos das diferentes modalidades, bem como alguns atletas de várias das equipas do Marítimo, clube que também associa-se ao acontecimento.

Num paralelismo com a ação desportiva, Graça Alves vincou que a “humanidade tem de ser como uma equipa desportiva, que caminha junta rumo a um objetivo comum”.

Quanto às atividades programadas, o ponto alto acontecerá a 15 de março, com os agentes desportivos a percorrerem o trajeto entre as Piscinas da Penteada até à Igreja dos Álamos, com cada modalidade a ser representada pelos seus símbolos (bola de voleibol, patins, entre outros). Já na Igreja será celebrada uma eucaristia presidida pelo bispo do Funchal.

Foco ainda para a estreita parceria com o Desporto Escolar – cujo tema da Cerimónia de Abertura deste ano é “Senhora do Mar, a Esperança”.