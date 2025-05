Bom dia!

A 32.ª Festa do Desporto Escolar decorre entre 23 e 30 deste mês e reúne o maior número de participantes do passado recente. A cerimónia de abertura começa às 20h30 de sexta-feira no Estádio do Marítimo, nos Barreiros.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Nacional, Tiago Margarido recorda época que arrancou do zero; no Marítimo, Ivo Vieira fica a torcer pela equipa e admite treinar em Portugal; e na seleção nacional, Mora estreia-se e Pote está de volta.

Saiba ainda que a Madeira fez história no Olímpico Jovem de atletismo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!