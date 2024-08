O “Autocrescente MG Porto Santo Padel Trophy powered by Coral Puro Malte” já tem definido os quartos-de-final do Nível 4, depois de concluídas as prestações das equipas nos quatro grupos que fizeram parte da competição. A partir das 16h45 joga-se essa fase com os seguintes encontros:

Teresa Maia / João Fernandes vs Artur Vasconcelos/Ruben Drumond

Joana Barros/Delfim Esteves vs Cristina Vieira/ Nuno Ferreira

Pedro Quintas/Eduardo Bonal vs Pedro Brito/Ramiro Correia

Ana Jardim / Francisco Jardim vs Ricardo Silva/João Melim