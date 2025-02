O defesa espanhol Jordi Pola foi hoje oficializado como novo reforço do Alcorcón, da terceira divisão de Espanha, depois de rescindir o contrato que o ligava ao Nacional, da I Liga portuguesa de futebol.

“O defesa central destro, formado no Sporting de Gijón, chega livre do Nacional, da primeira divisão portuguesa. Bem-vindo, Jordi Pola”, pode ler-se na página oficial de Instagram do emblema espanhol.

Na primeira metade da época 2024/25, o futebolista, de 24 anos, alinhou por empréstimo no Tondela, da II Liga de futebol, participando em seis partidas, sendo apenas duas na condição de titular.

Contratado pelo Nacional em julho de 2023, Jordi Pola fez parte do plantel ‘alvinegro’ que conquistou a subida à I Liga, contabilizando 24 aparições, embora sem nenhuma contribuição para golo.