David Freitas rubrica contrato profissional com o Marítimo

O defesa, de 18 anos, rubricou o seu primeiro contrato profissional, fortalecendo a aposta do clube na fábrica de talentos verde-rubra.

“Assinar este contrato profissional significa muito para mim, é o reconhecimento do meu trabalho. Estou muito feliz por ser no clube do meu coração. Vou continuar a trabalhar para alcançar novos objetivos”, disse o jovem defesa-central.

“O meu objetivo principal é estrear-me nos Barreiros com a camisola do clube do meu coração”, acrescentou.