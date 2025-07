O Hyundai i20 Rally2 do piloto espanhol Dani Sordo será o carro que irá ostentar o número 1 na 66.ª edição do Rali da Madeira. A lista dos 97 inscritos foi hoje oficialmente apresentada, destacando-se a presença do espanhol, piloto do campeonato mundial, e também de Kris Meeke, que lidera o Campeonato de Portugal de Ralis.

O britânico terá o número 2 de porta, seguindo-se Armindo Araújo, com o número 3, e Ricardo Teodósio, com o 4.Miguel Nunes é o primeiro madeirense, saindo para a estrada com o número 5. José Pedro Fontes será o 6, seguido-se João Silva (7), Rúben Rodrigues (8), Alexandre Camacho (9) e Miguel Caires (10).