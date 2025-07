O Cruzeiro de Belo Horizonte, treinado pelo madeirense Leonardo Jardim, solidificou a liderança do campeonato de futebol do Brasil, com goleada 4-0 sobre o aflito Juventude.

Em desafio da 15.ª jornada, Christian, aos 39 minutos, Gabriel Barbosa, aos 51 e 62, este de penálti, e Eduardo, aos 90+2, construíram o resultado tranquilo que mantém o comando isolado.

Ainda assim, Kaio Jorge foi o motor dos anfitriões, já que fez duas assistências e sofreu o penálti.

Com o terceiro triunfo consecutivo, o Cruzeiro soma 33 pontos em 15 jornadas, mais seis pontos do que o Flamengo, que, no entanto, tem dois jogos a menos, pelo que, em caso de os ganhar, iguala no primeiro lugar.