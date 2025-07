O Cruzeiro, de Leonardo Jardim, segue imparável no campeonato brasileiro de futebol, depois de vencer na quinta-feira à noite na casa do Fluminense (2-0), mantendo-se na liderança da competição.

Os golos da equipa de Belo Horizonte surgiram perto da meia hora de jogo, com um intervalo de cinco minutos, com Fabrício Bruno a fazer o 1-0, aos 30 minutos, e Kaio Jorge o 2-0, aos 35, ambos com assistência do ex-leão Matheus Pereira.

O triunfo deixa o Cruzeiro com 30 pontos em 14 jornadas, mais três do que Flamengo, que tem menos um jogo disputado, e Bragantino, enquanto o Bahia fecha o top-4, de apuramento direto para a Taça dos Libertadores, com 24 e menos um jogo.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, que nesta jornada não tinha ido além de um empate na receção ao Mirassol, é quinto, com 23 pontos, mas menos dois jogos disputados.

Nesta semana, o ‘Brasileirão’ passou a contar com três treinadores lusos, após a chegada de Renato Paiva ao Fortaleza, pouco mais de duas semanas depois de ter sido afastado do comando técnico do Botafogo.

A próxima ronda do campeonato decorre no fim de semana, com o Fortaleza a receber o Bahia no sábado à noite, enquanto o Cruzeiro joga em casa com o Juventude e o Palmeiras com o Atlético Mineiro, ambos no domingo.