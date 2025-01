A proposta de renovação do Al Nassr para Cristiano Ronaldo engloba a possibilidade de o madeirense ficar com 5% do clube.

Ronaldo passaria a ser um dos donos da instituição, facto relevante para os sauditas, que pretendem manter Ronaldo ligado ao clube depois de terminar a carreira.

Para além desta percentagem do emblema, a proposta que está em cima da mesa já envolve o salário anual de 200 milhões de euros, o maior da história do futebol mundial.