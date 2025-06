Depois de acertar a renovação com o Al Nassr, Cristiano Ronaldo falou aos meios oficiais do clube de Riade, voltando a enaltecer a qualidade da Liga da Arábia Saudita, que considera estar entre as melhores do mundo.

“Ainda estamos a melhorar, mas acredito que, neste momento, já estamos no top-5. Mostrámos nos últimos dois anos que a liga não para de crescer”, disse o jogador madeirense, de 40 anos, que renovou até 2027.

Sublinhando o nível de competitividade, Cristiano Ronaldo vai mais longe e desvaloriza as críticas e o ceticismo dos que olham para a Liga Saudita como um campeonato periférico: “Só quem nunca jogou na Arábia Saudita – eles não percebem nada de futebol – diz que esta liga não está no top-5. Eu acredito a cem por cento nas minhas palavras. Quem joga aqui sabe do que falo”, atirou.